Синєгубов: Є влучання у Холодногірському районі Харкова
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучення ракет рф по Харкову.
«Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. На цю хвилину постраждалих немає. Детальнішу інформацію повідомимо згодом», – повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня Харків обстріляли ракетами.
Раніше місцеві жителі повідомили у соцмережах про кілька гучних вибухів у Харкові.
Вибухи у Харкові чули жителі міста та передмістя.
Вибухи пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги.
Мер Харкова Терехов : Ворог обстрілює інфраструктурні об’єкти
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 15:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучення ракет рф по Харкову.".