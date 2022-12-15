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Синєгубов: Є влучання у Холодногірському районі Харкова

Суспільство 15:31   15.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Є влучання у Холодногірському районі Харкова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучення ракет рф по Харкову.

«Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. На цю хвилину постраждалих немає. Детальнішу інформацію повідомимо згодом», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня Харків обстріляли ракетами.

Раніше місцеві жителі повідомили у соцмережах про кілька гучних вибухів у Харкові.

Вибухи у Харкові чули жителі міста та передмістя.

Вибухи пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги.

Мер Харкова Терехов : Ворог обстрілює інфраструктурні об’єкти

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 15:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучення ракет рф по Харкову.".