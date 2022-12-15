Синєгубов: Є влучання у Холодногірському районі Харкова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучення ракет рф по Харкову.

«Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. На цю хвилину постраждалих немає. Детальнішу інформацію повідомимо згодом», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня Харків обстріляли ракетами.

Раніше місцеві жителі повідомили у соцмережах про кілька гучних вибухів у Харкові.

Вибухи у Харкові чули жителі міста та передмістя.

Вибухи пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги.