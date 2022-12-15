Завтра на Харьковщине простятся с директором колледжа, погибшим на передовой
Директор Чугуево-Бабчанского лесного профессионального колледжа Роман Хворостяный 13 декабря погиб на передовой от вражеской пули. Мужчина защищал украинскую землю в рядах ВСУ.
Как сообщили в колледже, церемония прощания с павшим защитником состоится в пятницу, 16 декабря, в помещении актового зала колледжа, который находится в поселке Кочеток, с 9:00 до 12:00.
После этого будут проведены прощальная литургия и похороны на местном кладбище.
«Приносим искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, руководителя, настоящего друга и разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Светлая память и слава герою, который отдал свою жизнь за свободу, мир и независимость Украины!», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор Чугуево-Бабчанского лесного профессионального колледжа Роман Хворостяный 13 декабря погиб на передовой от вражеской пули. Мужчина защищал украинскую землю в рядах ВСУ.".