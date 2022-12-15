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На Харківщині попрощаються з директором коледжу, який загинув на передовій

Суспільство 20:29   15.12.2022
Елена Нагорная
На Харківщині попрощаються з директором коледжу, який загинув на передовій

Директор Чугуєво-Бабчанського лісового професійного коледжу Роман Хворостяний 13 грудня загинув на передовій від ворожої кулі. Чоловік захищав українську землю у лавах ЗСУ.

Як повідомили у коледжі, церемонія прощання з полеглим захисником відбудеться у п’ятницю, 16 грудня, у приміщенні актової зали коледжу, що знаходиться у селищі Кочеток, з 9:00 до 12:00.

Після цього буде проведено прощальну літургію та похорон на місцевому кладовищі.

“Приносимо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника, керівника, справжнього друга і розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам’ять і слава герою, який віддав своє життя за свободу, мир і незалежність України!”, – йдеться у публікації.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 20:29;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор Чугуєво-Бабчанського лісового професійного коледжу Роман Хворостяний 13 грудня загинув на передовій від ворожої кулі. Чоловік захищав українську землю у лавах ЗСУ.".