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Ситуация на дорогах Харьковщины: на сложные участки вышли регулировщики (фото)

Общество 20:48   16.12.2022
Елена Нагорная
Ситуация на дорогах Харьковщины: на сложные участки вышли регулировщики (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

При необходимости на 24 перекрестках с наиболее интенсивным движением копы осуществляют ручное регулирование, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Возле этих участков сосредоточены дополнительные силы полицейских, которые будут следить за дорожной обстановкой до полного восстановления работы светофоров», — говорится в публикации.

Патрульные обратились к водителям с просьбой быть бдительными и добросовестно выполнять ПДД.


Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение Харьковщины до полуночи.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 20:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При необходимости на 24 перекрестках с наиболее интенсивным движением копы осуществляют ручное регулирование, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".