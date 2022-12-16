Ситуация на дорогах Харьковщины: на сложные участки вышли регулировщики (фото)

При необходимости на 24 перекрестках с наиболее интенсивным движением копы осуществляют ручное регулирование, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Возле этих участков сосредоточены дополнительные силы полицейских, которые будут следить за дорожной обстановкой до полного восстановления работы светофоров», — говорится в публикации.

Патрульные обратились к водителям с просьбой быть бдительными и добросовестно выполнять ПДД.



Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение Харьковщины до полуночи.