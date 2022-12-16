Ситуація на дорогах Харківщини: на складні ділянки вийшли регулювальники

За необхідністю на 24 перехрестях з найбільш інтенсивним рухом копи здійснюють ручне регулювання, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів”, – йдеться у публікації.

Патрульні звернулися до водіїв з проханням бути пильними та сумлінно виконувати ПДР.



Фото: Управління патрульної поліції у Харківській області

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики планують повністю відновити електропостачання Харківщини до опівночі.