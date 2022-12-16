Ситуація на дорогах Харківщини: на складні ділянки вийшли регулювальники
За необхідністю на 24 перехрестях з найбільш інтенсивним рухом копи здійснюють ручне регулювання, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
“Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів”, – йдеться у публікації.
Патрульні звернулися до водіїв з проханням бути пильними та сумлінно виконувати ПДР.
Фото: Управління патрульної поліції у Харківській області
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики планують повністю відновити електропостачання Харківщини до опівночі.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 20:48;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "За необхідністю на 24 перехрестях з найбільш інтенсивним рухом копи здійснюють ручне регулювання, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.".