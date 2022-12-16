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Синєгубов спрогнозував, коли весь Харків і область будуть зі світлом

Суспільство 18:43   16.12.2022
Олена Нагорна
Синєгубов спрогнозував, коли весь Харків і область будуть зі світлом

Станом на 18:30 в області електроенергію повернули 85% абонентів, а в Харкові – 55%, повідомив в етері національного телемарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Наразі у нас частково під’єднана область на 85%. Залишилося декілька громад і районів, де нам ще належить відновити електропостачання. Що стосується Харкова, то в нас вже 55% міста заживлені і мають електроенергію. Десь дві години тому ми почали по місту Харкову подавати електроенергію на водоканал, на наші теплові мережі, так само на іншу критичну інфраструктуру, на очисні. Тому наразі працюємо над під’єднанням поступово районів із житловим фондом”, – розповів голова ХОВА.

За його словами, енергетики працюватимуть до опівночі і до того часу розраховують заживити 100% Харкова та області.

Нагадаємо, десять російських ракет С-300 випустили по Харківщині російські військові вранці 16 грудня, дві крилаті ракети збили сили ППО. У результаті весь регіон виявився знеструмленим.

О 17:43 Синєгубов повідомив, що в Харкові почали повертати світло, а також частково заживлені Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька та Краснокутська громади області.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 18:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 18:30 в області електроенергію повернули 85% абонентів, а в Харкові – 55%, повідомив в етері національного телемарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".