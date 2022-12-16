Енергетики почали заживлювати Харків: оперативна інформація Синєгубова

У Харкові почали повертати світло, частково заживлені Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька та Краснокутська громади області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Наші енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подати енергію до всіх жителів, які через російські обстріли залишилися без світла”, – підкреслив він.

Нагадаємо, десять російських ракет С-300 випустили по Харківщині російські військові вранці 16 грудня, дві крилаті ракети збили сили ППО. У результаті весь регіон виявився знеструмленим.

Про відновлення електропостачання раніше повідомили у місті Балаклія.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті працюють усі «пункти незламності».