Энергетики начали запитывать Харьков: оперативная информация Синегубова

В Харькове начали возвращать свет, частично запитаны Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская и Краснокутская громады области.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Наши энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать энергию ко всем жителям, которые из-за российских обстрелов остались без света», — подчеркнул он.

Напомним, десять российских ракет С-300 выпустили по Харьковщине российские военные утром 16 декабря, две крылатые ракеты сбили силы ПВО. В результате весь регион оказался обесточенным.

О возобновлении электроснабжения ранее сообщили в городе Балаклея.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе работают все «пункти незламності».