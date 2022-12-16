Энергетики начали запитывать Харьков: оперативная информация Синегубова
Фото: Олег Синегубов
В Харькове начали возвращать свет, частично запитаны Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская и Краснокутская громады области.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Наши энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать энергию ко всем жителям, которые из-за российских обстрелов остались без света», — подчеркнул он.
Напомним, десять российских ракет С-300 выпустили по Харьковщине российские военные утром 16 декабря, две крылатые ракеты сбили силы ПВО. В результате весь регион оказался обесточенным.
О возобновлении электроснабжения ранее сообщили в городе Балаклея.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе работают все «пункти незламності».
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 17:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали возвращать свет, частично запитаны Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская и Краснокутская громады области.".