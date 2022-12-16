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Энергетики начали запитывать Харьков: оперативная информация Синегубова

Общество 17:51   16.12.2022
Елена Нагорная
Энергетики начали запитывать Харьков: оперативная информация Синегубова Фото: Олег Синегубов

В Харькове начали возвращать свет, частично запитаны Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская и Краснокутская громады области.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Наши энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать энергию ко всем жителям, которые из-за российских обстрелов остались без света», — подчеркнул он.

Напомним, десять российских ракет С-300 выпустили по Харьковщине российские военные утром 16 декабря, две крылатые ракеты сбили силы ПВО. В результате весь регион оказался обесточенным.

О возобновлении электроснабжения ранее сообщили в городе Балаклея.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе работают все «пункти незламності».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 17:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали возвращать свет, частично запитаны Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская и Краснокутская громады области.".