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Синегубов спрогнозировал, когда весь Харьков и область будут со светом

Общество 18:43   16.12.2022
Елена Нагорная
Синегубов спрогнозировал, когда весь Харьков и область будут со светом

По состоянию на 18:30 в области электроэнергию вернули 85% абонентов, а в Харькове — 55%, сообщил в эфире национального телемарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас у нас частично подключена область на 85%. Осталось несколько громад и районов, где нам еще предстоит восстановить электроснабжение. Что касается Харькова, то у нас уже 55% города запитаны и имеют электроэнергию. Где-то два часа назад мы начали по городу Харькову подавать электроэнергию на водоканал, на наши тепловые сети, также на другую критическую инфраструктуру, на очистные. Поэтому сейчас работаем над подключением постепенно районов с жилым фондом», — рассказал председатель ХОВА.

По его словам энергетики будут работать до полуночи и к тому времени рассчитывают запитать 100% Харькова и области.

Напомним, десять российских ракет С-300 выпустили по Харьковщине российские военные утром 16 декабря, две крылатые ракеты сбили силы ПВО. В результате весь регион оказался обесточенным.

В 17:43 Синегубов сообщил, что в Харькове начали возвращать свет, а также частично запитаны Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская и Краснокутская громады области.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 18:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18:30 в области электроэнергию вернули 85% абонентов, а в Харькове — 55%, сообщил в эфире национального телемарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".