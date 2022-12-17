Харьковское метро временно не будет работать

Метро в Харькове на время не будет работать, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим прощения за временные неудобства!», — отметили в харьковской подземке.

Причины, по которым остановили метро, не сообщают.

Читайте также: Харьковчанам предлагают зарядить гаджеты в метро