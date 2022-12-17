Харьковское метро временно не будет работать
Метро в Харькове на время не будет работать, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим прощения за временные неудобства!», — отметили в харьковской подземке.
Причины, по которым остановили метро, не сообщают.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 08:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро в Харькове на время не будет работать, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.".