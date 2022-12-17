Live
  • Суббота 17.12.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Харьковское метро временно не будет работать

Общество 08:25   17.12.2022
Оксана Якушко
Харьковское метро временно не будет работать

Метро в Харькове на время не будет работать, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

«Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим прощения за временные неудобства!», — отметили в харьковской подземке.

Причины, по которым остановили метро, не сообщают.

Читайте также: Харьковчанам предлагают зарядить гаджеты в метро

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

21:22
Добкин в военной форме: стало известно, служит ли где-то экс-мэр Харькова
20:48
Ситуация на дорогах Харьковщины: на сложные участки вышли регулировщики (фото)
20:05
Шла к сыну: на Купянщине эксгумировали жертву вражеского обстрела (фото)
19:38
Терехов и Фостер спланировали, что будет возле рынка «Барабашово» после победы
19:14
Отдавал лес на блиндажи оккупантов: на Харьковщине лесничий пойдет под суд

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковское метро временно не будет работать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 08:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро в Харькове на время не будет работать, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.".