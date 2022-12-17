Харківське метро тимчасово не працюватиме
Метро у Харкові на якийсь час не працюватиме, повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.
«Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!», – зазначили у харківській підземці.
Причини, через які зупинили метро, не повідомляють.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 08:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метро у Харкові на якийсь час не працюватиме, повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.".