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Харківське метро тимчасово не працюватиме

Суспільство 08:25   17.12.2022
Оксана Якушко
Харківське метро тимчасово не працюватиме

Метро у Харкові на якийсь час не працюватиме, повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

«Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!», – зазначили у харківській підземці.

Причини, через які зупинили метро, ​​не повідомляють.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 08:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метро у Харкові на якийсь час не працюватиме, повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.".