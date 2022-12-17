Харківське метро тимчасово не працюватиме

Метро у Харкові на якийсь час не працюватиме, повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

«Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!», – зазначили у харківській підземці.

Причини, через які зупинили метро, ​​не повідомляють.