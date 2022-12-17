Синегубов: В Харькове и области возобновили электроснабжение

На всей территории области и в Харькове уже есть свет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки российские захватчики ударили по Харьковщине 10 ракетами комплекса С-300, еще 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО.

«Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города», — подчеркнул Синегубов.

В течение суток под ударом снова находилось Купянское направление. Там огненное влияние испытали районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого. Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.

В Изюме 19-летний мужчина получил взрывную травму – разбирал во дворе боеприпасы, сообщил Областной центр экстренной медицинской помощи. Парня госпитализировали с осколочными ранениями. Еще раз подчеркиваю, не трогайте взрывоопасные или не знакомые вам предметы. В такой ситуации обращайтесь к спасателям.

Процесс разминирования в Харьковской области продолжается. Пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 176 взрывоопасных предметов.