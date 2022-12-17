Синєгубов: У Харкові та області відновили електропостачання

На всій території області та у Харкові вже є світло, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби російські загарбники вдарили по Харківщині 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.

“Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста”, – наголосив Синегубов.

Протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

В Ізюмі 19-річний чоловік отримав вибухову травму – розбирав на подвір’ї боєприпаси, повідомив Обласний центр екстреної медичної допомоги. Хлопця госпіталізували із осколковими пораненнями. Вкотре наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників.

Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.