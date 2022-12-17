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Синєгубов: У Харкові та області відновили електропостачання

Суспільство 08:40   17.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: У Харкові та області відновили електропостачання

На всій території області та у Харкові вже є світло, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби російські загарбники вдарили по Харківщині 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.

“Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста”, – наголосив Синегубов.

Протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

В Ізюмі 19-річний чоловік отримав вибухову травму – розбирав на подвір’ї боєприпаси, повідомив Обласний центр екстреної медичної допомоги. Хлопця госпіталізували із осколковими пораненнями. Вкотре наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників.

Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Синегубов спрогнозував, коли весь Харків та область будуть зі світлом

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 08:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На всій території області та у Харкові вже є світло, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".