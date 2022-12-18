У границы с Харьковщиной противник удерживает группировку войск — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 18 декабря сообщил об обстрелах Харьковской области и действиях российских оккупантов неподалеку от региона.

«На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск», — сообщили в Генштабе.

Также российская армия пытается восстановить утраченное положение в соседней Луганской области — на Лиманском направлении.

В остальном — продолжаются обстрелы.

«(Враг) совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины в течение суток российская армия нанесла четыре ракетных удара, а также совершила 20 обстрелов из РСЗО. Так, глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под обстрел попала больница в Ковшаровке, ранен фельдшер.