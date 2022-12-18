Россияне ударили по больнице на Харьковщине: ранен фельдшер — Синегубов (фото)
Фото: telegram Олега Синегубова
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 18 декабря под вражеский обстрел очередной раз попал Купянский район области.
«Оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине. Сегодня днем в результате обстрелов в пгт Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь. Есть разрушения больницы, выбиты окна», — написал Синегубов в telegram.
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Это не первый обстрел больницы в Купянском районе за прошедшие несколько дней. День последнего массированного ракетного обстрела Украины — 16 декабря — на Харьковщине также начался с удара по больнице. Тогда российские ракеты С-300 прилетели по зданию в Купянске.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 14:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 18 декабря под вражеский обстрел очередной раз попал Купянский район области".