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Россияне ударили по больнице на Харьковщине: ранен фельдшер — Синегубов (фото)

Происшествия 14:39   18.12.2022
Оксана Горун
Россияне ударили по больнице на Харьковщине: ранен фельдшер — Синегубов (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 18 декабря под вражеский обстрел очередной раз попал Купянский район области.

«Оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине. Сегодня днем в результате обстрелов в пгт Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь. Есть разрушения больницы, выбиты окна», — написал Синегубов в telegram.

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    • Это не первый обстрел больницы в Купянском районе за прошедшие несколько дней. День последнего массированного ракетного обстрела Украины — 16 декабря — на Харьковщине также начался с удара по больнице. Тогда российские ракеты С-300 прилетели по зданию в Купянске.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 14:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 18 декабря под вражеский обстрел очередной раз попал Купянский район области".