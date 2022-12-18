Россияне ударили по больнице на Харьковщине: ранен фельдшер — Синегубов (фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 18 декабря под вражеский обстрел очередной раз попал Купянский район области.

«Оккупанты в очередной раз ударили по Купянщине. Сегодня днем в результате обстрелов в пгт Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь. Есть разрушения больницы, выбиты окна», — написал Синегубов в telegram.

Это не первый обстрел больницы в Купянском районе за прошедшие несколько дней. День последнего массированного ракетного обстрела Украины — 16 декабря — на Харьковщине также начался с удара по больнице. Тогда российские ракеты С-300 прилетели по зданию в Купянске.