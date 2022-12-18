Росіяни вдарили по лікарні на Харківщині: поранено фельдшера – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 18 грудня під ворожий обстріл вкотре потрапив Куп’янський район області.

“Окупанти вкотре вдарили по Куп’янщині. Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт Ковшарівка поранено 31-річного фельдшера, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу. Є руйнування лікарні, вибиті вікна”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

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Це не перший обстріл лікарні в Куп’янському районі за кілька днів. День останнього масованого ракетного обстрілу України – 16 грудня – на Харківщині також розпочався з удару по лікарні. Тоді російські ракети С-300 прилетіли до будівлі в Куп’янську.