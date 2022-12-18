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Росіяни вдарили по лікарні на Харківщині: поранено фельдшера – Синєгубов

Події 14:39   18.12.2022
Оксана Горун
Росіяни вдарили по лікарні на Харківщині: поранено фельдшера – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 18 грудня під ворожий обстріл вкотре потрапив Куп’янський район області.

“Окупанти вкотре вдарили по Куп’янщині. Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт Ковшарівка поранено 31-річного фельдшера, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу. Є руйнування лікарні, вибиті вікна”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

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    • Це не перший обстріл лікарні в Куп’янському районі за кілька днів. День останнього масованого ракетного обстрілу України – 16 грудня – на Харківщині також розпочався з удару по лікарні. Тоді російські ракети С-300 прилетіли до будівлі в Куп’янську.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 14:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 18 грудня під ворожий обстріл вкотре потрапив Куп’янський район області".