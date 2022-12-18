Біля кордону з Харківщиною ворог утримує угруповання військ – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 18 грудня повідомив про обстріли Харківської області та дії російських окупантів неподалік регіону.
“На Слобожанському напрямку ворог утримує в прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ”, – повідомили в Генштабі.
Також російська армія намагається відновити втрачене становище в сусідній Луганській області – на Лиманському напрямку.
В іншому – тривають обстріли.
“(Ворог) здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку обстріляні райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового” , – перерахували в Генштабі.
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Загалом по території України протягом доби російська армія завдала чотирьох ракетних ударів, а також здійснила 20 обстрілів із РСЗВ. Так, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстріл потрапила лікарня в Ковшарівці, поранений фельдшер.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 18:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 18 грудня повідомив про обстріли Харківської області та дії російських окупантів неподалік регіону".