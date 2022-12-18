Житель освобожденной громады Харьковщины погиб под Бахмутом
Фото: Боровской поссовет
На фронте в Донецкой области погиб житель села Изюмское Боровской громады, которую освободили во время осеннего контрнаступления ВСУ.
О гибели земляка — защитника Украины Алексея Демчука сообщило руководство Боровского поссовета.
«Алексей Демчук защищал страну от российских оккупантов, мужественно защищал территориальную целостность и суверенитет Украины на Бахмутском направлении Донецкой области, отдал жизнь за светлое будущее нашей нации!» — написала пресс-служба Боровской громады.
Напомним, на передовой недавно погиб директор Чугуевско-Бабчанского лесного профколледжа. Он защищал родную землю в рядах ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 16:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фронте в Донецкой области погиб житель села Изюмское Боровской громады, которую освободили во время осеннего контрнаступления ВСУ".