Житель освобожденной громады Харьковщины погиб под Бахмутом

На фронте в Донецкой области погиб житель села Изюмское Боровской громады, которую освободили во время осеннего контрнаступления ВСУ.

О гибели земляка — защитника Украины Алексея Демчука сообщило руководство Боровского поссовета.

«Алексей Демчук защищал страну от российских оккупантов, мужественно защищал территориальную целостность и суверенитет Украины на Бахмутском направлении Донецкой области, отдал жизнь за светлое будущее нашей нации!» — написала пресс-служба Боровской громады.

Напомним, на передовой недавно погиб директор Чугуевско-Бабчанского лесного профколледжа. Он защищал родную землю в рядах ВСУ.