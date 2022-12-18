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Житель освобожденной громады Харьковщины погиб под Бахмутом

Происшествия 16:03   18.12.2022
Оксана Горун
Житель освобожденной громады Харьковщины погиб под Бахмутом Фото: Боровской поссовет

На фронте в Донецкой области погиб житель села Изюмское Боровской громады, которую освободили во время осеннего контрнаступления ВСУ.

О гибели земляка — защитника Украины Алексея Демчука сообщило руководство Боровского поссовета.

«Алексей Демчук защищал страну от российских оккупантов, мужественно защищал территориальную целостность и суверенитет Украины на Бахмутском направлении Донецкой области, отдал жизнь за светлое будущее нашей нации!» — написала пресс-служба Боровской громады.

Напомним, на передовой недавно погиб директор Чугуевско-Бабчанского лесного профколледжа. Он защищал родную землю в рядах ВСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 16:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фронте в Донецкой области погиб житель села Изюмское Боровской громады, которую освободили во время осеннего контрнаступления ВСУ".