Мешканець звільненої громади Харківщини загинув під Бахмутом

На фронті на Донеччині загинув мешканець села Ізюмське Борівської громади, яку звільнили під час осіннього контрнаступу ЗСУ.

Про загибель земляка – захисника України Олексія Демчука повідомило керівництво Борівської селищної ради.

“Олексій Демчук захищав країну від російських окупантів, мужньо захищав територіальну цілісність та суверенитет України на Бахмутському напрямку Донецької області, віддавши життя за світле майбутнє нашої нації!” – написала пресслужба Борівської громади.

Нагадаємо, на передовій нещодавно загинув директор Чугуївсько-Бабчанського лісового профколеджу . Він захищав рідну землю в лавах ЗСУ.