Мешканець звільненої громади Харківщини загинув під Бахмутом
На фронті на Донеччині загинув мешканець села Ізюмське Борівської громади, яку звільнили під час осіннього контрнаступу ЗСУ.
Про загибель земляка – захисника України Олексія Демчука повідомило керівництво Борівської селищної ради.
“Олексій Демчук захищав країну від російських окупантів, мужньо захищав територіальну цілісність та суверенитет України на Бахмутському напрямку Донецької області, віддавши життя за світле майбутнє нашої нації!” – написала пресслужба Борівської громади.
Нагадаємо, на передовій нещодавно загинув директор Чугуївсько-Бабчанського лісового профколеджу . Він захищав рідну землю в лавах ЗСУ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Мешканець звільненої громади Харківщини загинув під Бахмутом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 16:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фронті на Донеччині загинув мешканець села Ізюмське Борівської громади, яку звільнили під час осіннього контрнаступу ЗСУ".