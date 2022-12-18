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Мешканець звільненої громади Харківщини загинув під Бахмутом

Події 16:03   18.12.2022
Оксана Горун
Мешканець звільненої громади Харківщини загинув під Бахмутом

На фронті на Донеччині загинув мешканець села Ізюмське Борівської громади, яку звільнили під час осіннього контрнаступу ЗСУ.

Про загибель земляка – захисника України Олексія Демчука повідомило керівництво Борівської селищної ради.

“Олексій Демчук захищав країну від російських окупантів, мужньо захищав територіальну цілісність та суверенитет України на Бахмутському напрямку Донецької області, віддавши життя за світле майбутнє нашої нації!” написала пресслужба Борівської громади.

Нагадаємо, на передовій нещодавно загинув директор Чугуївсько-Бабчанського лісового профколеджу . Він захищав рідну землю в лавах ЗСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 16:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фронті на Донеччині загинув мешканець села Ізюмське Борівської громади, яку звільнили під час осіннього контрнаступу ЗСУ".