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9 месяцев без света: В освобожденных Циркунах появилось электроснабжение

Общество 16:04   19.12.2022
Оксана Якушко
9 месяцев без света: В освобожденных Циркунах появилось электроснабжение

Село Циркуны оставалось полностью без света с 24 февраля, сообщила ХОВА.

Впервые с начала боевых действий энергетики частично заживили деревню Циркуны Харьковского района.
«Электричество получили первые 100 потребителей. Село оставалось полностью обесточенным с 24 февраля», – сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из-за войны в селе колоссальные повреждения электросетей и оборудования. Над восстановлением электроснабжения постоянно работают 5 ремонтных бригад и 10 единиц техники, привлекаются дополнительные бригады облэнерго из соседних районов.

Враги повредили трансформаторные подстанции, опоры, провода. Также усложняют работу большие объемы территорий, где нужно разминировать. Сейчас специалисты «Харьковоблэнерго» уже заменили 2 силовых трансформатора, что позволило извлечь первых потребителей. Пока нужно заменить еще 10 трансформаторов.

Кроме трансформаторов энергетики произвели замену 35 разрушенных опор и более 10 км провода. Также возобновление электроснабжения продолжается в селе Липцы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 16:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Циркуны оставалось полностью без света с 24 февраля, сообщила ХОВА.".