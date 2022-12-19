9 місяців без світла: У звільнених Циркунах з’явилося електропостачання
Село Циркуни залишалося повністю без світла із 24 лютого, повідомила ХОВА.
Уперше з початку бойових дій енергетики частково заживили село Циркуни Харківського району.
“Електрику отримали перші 100 споживачів. Село залишалося повністю знеструмленим із 24 лютого”, – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Через війну в селі колосальні пошкодження електромереж та обладнання. Над відновленням електропостачання невпинно працюють 5 ремонтних бригад та 10 одиниць техніки, залучаються додаткові бригади обленерго з сусідніх районів.
Вороги пошкодили трансформаторні підстанції, опори, дроти. Також ускладнюють роботу великі обсяги територій, де треба розміновувати. Наразі фахівці “Харківобленерго” вже замінили 2 силові трансформатори, що дозволило ззаживити перших споживачів. Наразі потрібно замінити ще 10 трансформаторів.
Окрім трансформаторів енергетики виконали заміну 35 зруйнованих опор та понад 10 км проводу. Також відновлення електропостачання триває в селі Липці.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 16:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Циркуни залишалося повністю без світла із 24 лютого, повідомила ХОВА.".