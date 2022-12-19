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9 місяців без світла: У звільнених Циркунах з’явилося електропостачання

Суспільство 16:04   19.12.2022
Оксана Якушко
9 місяців без світла: У звільнених Циркунах з’явилося електропостачання

Село Циркуни залишалося повністю без світла із 24 лютого, повідомила ХОВА.

Уперше з початку бойових дій енергетики частково заживили село Циркуни Харківського району.

“Електрику отримали перші 100 споживачів. Село залишалося повністю знеструмленим із 24 лютого”, – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через війну в селі колосальні пошкодження електромереж та обладнання. Над відновленням електропостачання невпинно працюють 5 ремонтних бригад та 10 одиниць техніки, залучаються додаткові бригади обленерго з сусідніх районів.

Вороги пошкодили трансформаторні підстанції, опори, дроти. Також ускладнюють роботу великі обсяги територій, де треба розміновувати. Наразі фахівці “Харківобленерго” вже замінили 2 силові трансформатори, що дозволило ззаживити перших споживачів. Наразі потрібно замінити ще 10 трансформаторів.

Окрім трансформаторів енергетики виконали заміну 35 зруйнованих опор та понад 10 км проводу. Також відновлення електропостачання триває в селі Липці.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 16:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Циркуни залишалося повністю без світла із 24 лютого, повідомила ХОВА.".