9 місяців без світла: У звільнених Циркунах з’явилося електропостачання

Село Циркуни залишалося повністю без світла із 24 лютого, повідомила ХОВА.

Уперше з початку бойових дій енергетики частково заживили село Циркуни Харківського району.

“Електрику отримали перші 100 споживачів. Село залишалося повністю знеструмленим із 24 лютого”, – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через війну в селі колосальні пошкодження електромереж та обладнання. Над відновленням електропостачання невпинно працюють 5 ремонтних бригад та 10 одиниць техніки, залучаються додаткові бригади обленерго з сусідніх районів.

Вороги пошкодили трансформаторні підстанції, опори, дроти. Також ускладнюють роботу великі обсяги територій, де треба розміновувати. Наразі фахівці “Харківобленерго” вже замінили 2 силові трансформатори, що дозволило ззаживити перших споживачів. Наразі потрібно замінити ще 10 трансформаторів.

Окрім трансформаторів енергетики виконали заміну 35 зруйнованих опор та понад 10 км проводу. Також відновлення електропостачання триває в селі Липці.