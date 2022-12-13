9 місяців без цивілізації. Енергетики повернули світло до двох сіл Золочівщини
Енергетики повністю відновили електропостачання у селі Турове та частково у селі Макарове, повідомили у ХОВА.
Села Золочівської громади були без світла дев’ять місяців – майже з початку повномасштабного вторгнення рф.
“Техніці зараз важко проїхати, а село Макарове – суцільні пагорби. Коли іде дощ, місцевість перетворюються на багнюку та бездоріжжя. Але ми намагаємося робити все, що можемо, для якнайшвидшого відновлення електропостачання. В селі Макарове вже заживлено перші три вулиці. Працюємо далі”, – повідомили в обленерго.
Зовсім без світла у Золочівській громаді залишаються 12 населених пунктів. Майже всі вони розташовані близько до кордону. В них проживає до 230 людей. Тут ще не працювали сапери, бо через день – обстріли. У найближчій перспективі, кажуть енергетики, відновлення електропостачання в селі Дуванка. Як тільки стане безпечно, світло повернуть і до інших сіл Богодухівського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 14:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повністю відновили електропостачання у селі Турове та частково у селі Макарове, повідомили у ХОВА.".