9 месяцев без цивилизации. Энергетики вернули свет в два села Золочивщины

Энергетики полностью возобновили электроснабжение в селе Турово и частично в селе Макарово, сообщили в ХОВА.

Села Золочевской громады были без света девять месяцев – почти с начала полномасштабного вторжения рф.

«Технике сейчас трудно проехать, а село Макарово — сплошные холмы. Когда идет дождь, местность превращаются в грязи и бездорожье. Но мы стараемся делать все, что можем, для скорейшего восстановления электроснабжения. В селе Макарово уже заживлены первые три улицы. Работаем дальше» , – сообщили в облэнерго.

Совершенно без света в Золочевской громаде остаются 12 населенных пунктов. Практически все они рядом с границей. В них проживает около 230 человек. Здесь еще не работали саперы, потому что через день – обстрелы. В ближайшей перспективе, говорят энергетики, возобновление электроснабжения в селе Дуванка. Как только станет безопасно, свет вернут и в другие села Богодуховского района.