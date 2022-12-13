9 месяцев без цивилизации. Энергетики вернули свет в два села Золочивщины
Энергетики полностью возобновили электроснабжение в селе Турово и частично в селе Макарово, сообщили в ХОВА.
Села Золочевской громады были без света девять месяцев – почти с начала полномасштабного вторжения рф.
«Технике сейчас трудно проехать, а село Макарово — сплошные холмы. Когда идет дождь, местность превращаются в грязи и бездорожье. Но мы стараемся делать все, что можем, для скорейшего восстановления электроснабжения. В селе Макарово уже заживлены первые три улицы. Работаем дальше» , – сообщили в облэнерго.
Совершенно без света в Золочевской громаде остаются 12 населенных пунктов. Практически все они рядом с границей. В них проживает около 230 человек. Здесь еще не работали саперы, потому что через день – обстрелы. В ближайшей перспективе, говорят энергетики, возобновление электроснабжения в селе Дуванка. Как только станет безопасно, свет вернут и в другие села Богодуховского района.
Читайте также: Отключения электричества: ситуация в Украине и на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «9 месяцев без цивилизации. Энергетики вернули свет в два села Золочивщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 14:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики полностью возобновили электроснабжение в селе Турово и частично в селе Макарово, сообщили в ХОВА.".