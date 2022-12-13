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9 месяцев без цивилизации. Энергетики вернули свет в два села Золочивщины

Общество 14:19   13.12.2022
Оксана Якушко
9 месяцев без цивилизации. Энергетики вернули свет в два села Золочивщины

Энергетики полностью возобновили электроснабжение в селе Турово и частично в селе Макарово, сообщили в ХОВА.

Села Золочевской громады были без света девять месяцев – почти с начала полномасштабного вторжения рф.

«Технике сейчас трудно проехать, а село Макарово — сплошные холмы. Когда идет дождь, местность превращаются в грязи и бездорожье. Но мы стараемся делать все, что можем, для скорейшего восстановления электроснабжения. В селе Макарово уже заживлены первые три улицы. Работаем дальше» , – сообщили в облэнерго.

Совершенно без света в Золочевской громаде остаются 12 населенных пунктов. Практически все они рядом с границей. В них проживает около 230 человек. Здесь еще не работали саперы, потому что через день – обстрелы. В ближайшей перспективе, говорят энергетики, возобновление электроснабжения в селе Дуванка. Как только станет безопасно, свет вернут и в другие села Богодуховского района.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 14:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики полностью возобновили электроснабжение в селе Турово и частично в селе Макарово, сообщили в ХОВА.".