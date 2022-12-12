Отключения электричества: ситуация в Украине и на Харьковщине

В «Укрэнерго» сообщили о том, что аварийные отключения возможны в любом из регионов — в случае, если энергопотребление превысит выделенные лимиты.

«По состоянию на 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, — сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго». — Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы».

Облэнерго получили от Укрэнерго лимиты потребления электроэнергии.

«Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доказанных лимитов применяются аварийные отключения», — пояснили энергетики. Напомним, ранее «Харьковоблэнерго» обнародовало график отключений света на Харьковщине на эту неделю.