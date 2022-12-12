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Отключения электричества: ситуация в Украине и на Харьковщине

Общество 11:33   12.12.2022
Оксана Горун
Отключения электричества: ситуация в Украине и на Харьковщине

В «Укрэнерго» сообщили о том, что аварийные отключения возможны в любом из регионов — в случае, если энергопотребление превысит выделенные лимиты.

«По состоянию на 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, — сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго». — Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы».

Облэнерго получили от Укрэнерго лимиты потребления электроэнергии.

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«Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доказанных лимитов применяются аварийные отключения», — пояснили энергетики. Напомним, ранее «Харьковоблэнерго» обнародовало график отключений света на Харьковщине на эту неделю.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 11:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Укрэнерго» сообщили о том, что аварийные отключения возможны в любом из регионов — в случае, если энергопотребление превысит выделенные лимиты".