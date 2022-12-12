Відключення електрики: ситуація в Україні та на Харківщині

В “Укренерго” повідомили про те, що аварійні відключення можливі в будь-якому регіоні – у разі, якщо енергоспоживання перевищить виділені ліміти.

“Станом на 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”. – Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, допоки не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, потрібен додатковий час для відновлення їх роботи”.

Обленерго одержали від Укренерго ліміти споживання електроенергії.

“Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. У разі перевищення доведених лімітів застосовуються аварійні відключення”, – пояснили енергетики. Нагадаємо, раніше “Харківобленерго” оприлюднило графік відключень світла на Харківщині цього тижня.