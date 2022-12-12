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Відключення електрики: ситуація в Україні та на Харківщині

Суспільство 11:33   12.12.2022
Оксана Горун
Відключення електрики: ситуація в Україні та на Харківщині

В “Укренерго” повідомили про те, що аварійні відключення можливі в будь-якому регіоні – у разі, якщо енергоспоживання перевищить виділені ліміти.

“Станом на 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”. – Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, допоки не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, потрібен додатковий час для відновлення їх роботи”.

Обленерго одержали від Укренерго ліміти споживання електроенергії.

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“Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. У разі перевищення доведених лімітів застосовуються аварійні відключення”, – пояснили енергетики. Нагадаємо, раніше “Харківобленерго” оприлюднило графік відключень світла на Харківщині цього тижня.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 11:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В “Укренерго” повідомили про те, що аварійні відключення можливі в будь-якому регіоні – у разі, якщо енергоспоживання перевищить виділені ліміти".