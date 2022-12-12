Відключення електрики: ситуація в Україні та на Харківщині
В “Укренерго” повідомили про те, що аварійні відключення можливі в будь-якому регіоні – у разі, якщо енергоспоживання перевищить виділені ліміти.
“Станом на 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”. – Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, допоки не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, потрібен додатковий час для відновлення їх роботи”.
Обленерго одержали від Укренерго ліміти споживання електроенергії.
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“Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. У разі перевищення доведених лімітів застосовуються аварійні відключення”, – пояснили енергетики. Нагадаємо, раніше “Харківобленерго” оприлюднило графік відключень світла на Харківщині цього тижня.
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Ви читали новину: «Відключення електрики: ситуація в Україні та на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 11:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В “Укренерго” повідомили про те, що аварійні відключення можливі в будь-якому регіоні – у разі, якщо енергоспоживання перевищить виділені ліміти".