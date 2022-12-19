Больницы громады под Харьковом получили два генератора
Бесперебойно даже в случае блэкаута будут работать Песочинский стационар Мерефянскоей ЦРБ и Центр первичной медпомощи Песочинской громады.
Глава громады Олег Чернобай сообщил о том, что медучреждения получили мощные генераторы.
«Сегодня получили генератор мощностью 150 кВт для двух медицинских учреждений: Песочинского стационарного отделения КНП «Мерефянская центральная районная больница» и КНП «ЦПМП 2″ Песочинского поселкового совета, оказывающих медицинские услуги как местным жителям, так и внутренне перемещенным лицам», — написал Чернобай в facebook.
Он отметил, что теперь и стационар, и поликлиника в Песочине смогут работать даже в случае «полного блэкаута».
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«Более того, именно здесь расположен один из «пунктів незламності» в нашем обществе, поэтому наличие резервного электрического питания просто жизненно необходимо», — добавил глава Песочинской громады.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бесперебойно даже в случае блэкаута будут работать Песочинский стационар Мерефянскоей ЦРБ и Центр первичной медпомощи Песочинской громады".