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Больницы громады под Харьковом получили два генератора

Общество 09:56   19.12.2022
Оксана Горун
Больницы громады под Харьковом получили два генератора Фото: facebook Олега Чернобая

Бесперебойно даже в случае блэкаута будут работать Песочинский стационар Мерефянскоей ЦРБ и Центр первичной медпомощи Песочинской громады.

Глава громады Олег Чернобай сообщил о том, что медучреждения получили мощные генераторы.

«Сегодня получили генератор мощностью 150 кВт для двух медицинских учреждений: Песочинского стационарного отделения КНП «Мерефянская центральная районная больница» и КНП «ЦПМП 2″ Песочинского поселкового совета, оказывающих медицинские услуги как местным жителям, так и внутренне перемещенным лицам», — написал Чернобай в facebook.

Больницы в Песочине получили генераторы
Фото: facebook Олега Чернобая

Он отметил, что теперь и стационар, и поликлиника в Песочине смогут работать даже в случае «полного блэкаута».

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    • «Более того, именно здесь расположен один из «пунктів незламності» в нашем обществе, поэтому наличие резервного электрического питания просто жизненно необходимо», — добавил глава Песочинской громады.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 09:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бесперебойно даже в случае блэкаута будут работать Песочинский стационар Мерефянскоей ЦРБ и Центр первичной медпомощи Песочинской громады".