Больницы громады под Харьковом получили два генератора

Бесперебойно даже в случае блэкаута будут работать Песочинский стационар Мерефянскоей ЦРБ и Центр первичной медпомощи Песочинской громады.

Глава громады Олег Чернобай сообщил о том, что медучреждения получили мощные генераторы.

«Сегодня получили генератор мощностью 150 кВт для двух медицинских учреждений: Песочинского стационарного отделения КНП «Мерефянская центральная районная больница» и КНП «ЦПМП 2″ Песочинского поселкового совета, оказывающих медицинские услуги как местным жителям, так и внутренне перемещенным лицам», — написал Чернобай в facebook.

Он отметил, что теперь и стационар, и поликлиника в Песочине смогут работать даже в случае «полного блэкаута».

«Более того, именно здесь расположен один из «пунктів незламності» в нашем обществе, поэтому наличие резервного электрического питания просто жизненно необходимо», — добавил глава Песочинской громады.