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Лікарні громади під Харковом отримали два генератори

Суспільство 09:56   19.12.2022
Оксана Горун
Лікарні громади під Харковом отримали два генератори

Безперебійно навіть у разі блекауту працюватимуть Пісочинський стаціонар Мерефянської ЦРЛ та Центр первинної медичної допомоги Пісочинської громади.

Голова громади Олег Чорнобай повідомив, що медустанови отримали потужні генератори.

“Сьогодні отримали генератор потужністю 150 кВт для двох медичних установ: Пісочинського стаціонарного відділення КНП “Мерефянська центральна районна лікарня” та КНП “ЦПМД 2″ Пісочинської селищної ради, що надають медичні послуги як місцевим жителям, так і внутрішньо переміщеним особам” ,написав у Фейсбуці голова громади Олег Чернобай.

Лікарні у Пісочині отримали генератори

Він зазначив, що тепер і стаціонар, і поліклініка в Пісочині зможуть працювати навіть у разі “повного блекауту”.

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    • “Більше того, саме тут розташований один із пунктів незламності у нашій громаді, тому наявність резервного електричного живлення просто життєво необхідна”, – додав голова Пісочинської громади.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 09:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безперебійно навіть у разі блекауту працюватимуть Пісочинський стаціонар Мерефянської ЦРЛ та Центр первинної медичної допомоги Пісочинської громади".