Синегубов сообщил о состоянии раненого во время обстрела Харьковщины фельдшера
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.
Он отметил, что больше всего страдает от обстрелов Купянский район. В частности днем 18 декабря там обстреляли больницу, ранения получил фельдшер.
«Вчера в результате обстрела пгт Ковшаровка Купянского района осколочное ранение во время дежурства получил 31-летний фельдшер. Он госпитализирован, медики оценивают его состояние как легкое», — написал в telegram Синегубов.
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Он также сообщил, что под обстрел попал частный дом в Двуречной — обошлось без пострадавших. В течение суток российские оккупанты обстреливали районы Волчанска, а также Стрелечьей и Глубокого Харьковского района и Новомлынска Купянского района.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".