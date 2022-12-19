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Синегубов сообщил о состоянии раненого во время обстрела Харьковщины фельдшера

Происшествия 08:38   19.12.2022
Оксана Горун
Синегубов сообщил о состоянии раненого во время обстрела Харьковщины фельдшера

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

Он отметил, что больше всего страдает от обстрелов Купянский район. В частности днем 18 декабря там обстреляли больницу, ранения получил фельдшер.

«Вчера в результате обстрела пгт Ковшаровка Купянского района осколочное ранение во время дежурства получил 31-летний фельдшер. Он госпитализирован, медики оценивают его состояние как легкое», — написал в telegram Синегубов.

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Он также сообщил, что под обстрел попал частный дом в Двуречной — обошлось без пострадавших. В течение суток российские оккупанты обстреливали районы Волчанска, а также Стрелечьей и Глубокого Харьковского района и Новомлынска Купянского района.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".