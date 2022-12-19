Синєгубов повідомив про стан пораненого під час обстрілу Харківщини фельдшера

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу.

Він зазначив, що найбільше страждає від обстрілів Куп’янський район. Зокрема, вдень 18 грудня там обстріляли лікарню, поранення отримав фельдшер.

“Вчора внаслідок обстрілу смт Ківшарівка Куп’янського району осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований, медики оцінюють його стан як легкий”, – написав у Телеграмі Синєгубов.

Він також повідомив, що під обстріл потрапив приватний будинок у Дворічній – обійшлося без постраждалих. Протягом доби російські окупанти обстрілювали райони Вовчанська, а також Стрілечої та Глибокого Харківського району та Новомлинська Куп’янського району.