В городе на Харьковщине на всю ночь остановилась самая большая котельная
Коммунальное ЧП случилось в Лозовой. Размерзания сетей удалось избежать, сообщили в мэрии города на Харьковщине.
«Ночью аварийно остановилась самая большая котельная Лозовой по Свободе. Проблемы возникли в 2:30. В 3:00 ремонтные бригады работали на ликвидации. В 7 утра котельную запустили. Сейчас стабилизируют давление, — проинформировала пресс-служба Лозовской мэрии. — Размерзание сетей удалось предотвратить».
Специалисты лозовского КП «Теплоэнерго» предполагает, что отключение котельной могло случиться из-за скачков напряжения в электросети — в результате бесконечных атак российских террористов на энергосистему Украины.
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Отметим, что в Харькове при тотальном отключении света каждый раз приходится перезапускать систему отопления. В минувшие выходные тепловики сделали это уже пятый раз. Чтобы запустить систему до усиления морозов, коммунальщикам пришлось работать круглосуточно и устранить более 50 дефектов на сетях.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальное ЧП случилось в Лозовой. Размерзания сетей удалось избежать, сообщили в мэрии города на Харьковщине".