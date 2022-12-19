В городе на Харьковщине на всю ночь остановилась самая большая котельная

Коммунальное ЧП случилось в Лозовой. Размерзания сетей удалось избежать, сообщили в мэрии города на Харьковщине.

«Ночью аварийно остановилась самая большая котельная Лозовой по Свободе. Проблемы возникли в 2:30. В 3:00 ремонтные бригады работали на ликвидации. В 7 утра котельную запустили. Сейчас стабилизируют давление, — проинформировала пресс-служба Лозовской мэрии. — Размерзание сетей удалось предотвратить».

Специалисты лозовского КП «Теплоэнерго» предполагает, что отключение котельной могло случиться из-за скачков напряжения в электросети — в результате бесконечных атак российских террористов на энергосистему Украины.

Отметим, что в Харькове при тотальном отключении света каждый раз приходится перезапускать систему отопления. В минувшие выходные тепловики сделали это уже пятый раз. Чтобы запустить систему до усиления морозов, коммунальщикам пришлось работать круглосуточно и устранить более 50 дефектов на сетях.