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В Харькове заработало отопление — систему запустили в пятый раз (фото)

Общество 13:31   18.12.2022
Оксана Горун
В Харькове заработало отопление — систему запустили в пятый раз (фото) Фото: КП «ХТС»

В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что систему отопления в Харькове запустили после очередного полного отключения электроэнергии, вызванного российским ракетным ударом.

«Харьков с теплом! После массированной атаки на энергетическую систему Украины, коллектив КП «Харьковские тепловые сети» в пятый раз запустил систему отопления города», — сообщила пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети».

Чтобы восстановить отопление зимой, сотрудники теплосетей работали круглосуточно.

«Удалось оперативно локализовать и устранить более 50 дефектов в сетях. В настоящее время все котельные и ТЭЦ вышли на зимний гидравлический режим, продолжается процесс развоздушивания по отдельным стоякам согласно заявкам службы 1562», — отметили тепловики.

Напомним, без света, воды и тепла Харьков остался после ракетного удара, нанесенного с территории Белгородской области 16 декабря. По региону ударили десять ракет С-300. Впрочем, уже к вечеру того же дня электричество начали восстанавливать. А 17 декабря утром свет был во всем городе, восстановили водоснабжение, заработало метро и электротранспорт.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 13:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что систему отопления в Харькове запустили после очередного полного отключения электроэнергии, вызванного российским ракетным ударом".