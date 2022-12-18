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У Харкові запрацювало опалення – систему запустили вп’яте (фото)

Суспільство 13:31   18.12.2022
Оксана Горун
У Харкові запрацювало опалення – систему запустили вп’яте (фото)

У КП “Харківські теплові мережі” повідомили, що систему опалення в Харкові запустили після чергового повного відключення електроенергії, спричиненого російським ракетним ударом.

“Харків з теплом! Після масованої атаки на енергетичну систему України колектив КП “Харківські теплові мережі” вп’яте запустив систему опалення міста”, – повідомила пресслужба КП “Харківські теплові мережі”.

Щоб відновити опалення взимку, працівники тепломереж працювали цілодобово.

“Вдалося оперативно локалізувати та усунути більше 50 дефектів у мережах. Наразі всі котельні та ТЕЦ вийшли на зимовий гідравлічний режим, триває процес розповітрювання по окремих стояках згідно із заявками служби 1562”, – зазначили тепловики.

Нагадаємо, без світла, води та тепла Харків залишився після ракетного удару, завданого з території Бєлгородської області 16 грудня. По регіону вдарили десять ракет С-300. Втім, уже надвечір того ж дня електрику почали відновлювати. А 17 грудня вранці світло було у всьому місті, відновили водопостачання, запрацювало метро та електротранспорт.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 13:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” повідомили, що систему опалення в Харкові запустили після чергового повного відключення електроенергії, спричиненого російським ракетним ударом".