У місті на Харківщині на всю ніч зупинилася найбільша котельня

Комунальна НП сталася в Лозовій. Розмерзання мереж вдалося уникнути, повідомили в мерії міста на Харківщині.

“Вночі аварійно зупинилася найбільша котельня Лозової по Свободі. Проблеми виникли о 2:30. О 3:00 ремонтні бригади працювали на ліквідації. О 7-й ранку котельню запустили. Зараз стабілізують тиск, – проінформувала пресслужба Лозівської мерії. – Розмерзання мереж вдалося запобігти”.

Фахівці лозовського КП “Теплоенерго” припускають, що відключення котельні могло статися через стрибки напруги в електромережі – внаслідок нескінченних атак російських терористів на енергосистему України.

Читайте також: У Харкові котельня на Північній Салтівці зможе працювати навіть без світла

Зазначимо, що в Харкові при тотальному відключенні світла щоразу доводиться перезапускати систему опалення. Минулими вихідними тепловики зробили це вже вп’яте. Щоб запустити систему до посилення морозів, комунальникам довелося працювати цілодобово та усунути понад 50 дефектів на мережах.