В Харькове 20 декабря метро изменит свою работу

Электропоезда будут следовать по Салтовской линии без остановок на станции «Университет», сообщили в пресс-службе метро.

«В связи с проведением массовых мероприятий, с 20 декабря в период с 10:00 до 16:00 электропоезда будут следовать по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет»», — говорится в сообщении.

Руководство просит учитывать указанные изменения и планировать маршруты следования заранее.