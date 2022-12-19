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В Харькове 20 декабря метро изменит свою работу

Общество 15:22   19.12.2022
Оксана Якушко
В Харькове 20 декабря метро изменит свою работу Фото: Павел Велицкий

Электропоезда будут следовать по Салтовской линии без остановок на станции «Университет», сообщили в пресс-службе метро.

«В связи с проведением массовых мероприятий, с 20 декабря в период с 10:00 до 16:00 электропоезда будут следовать по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет»», — говорится в сообщении.

Руководство просит учитывать указанные изменения и планировать маршруты следования заранее.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 15:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электропоезда будут следовать по Салтовской линии без остановок на станции «Университет», сообщили в пресс-службе метро.".