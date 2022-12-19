В Харькове 20 декабря метро изменит свою работу
Фото: Павел Велицкий
Электропоезда будут следовать по Салтовской линии без остановок на станции «Университет», сообщили в пресс-службе метро.
«В связи с проведением массовых мероприятий, с 20 декабря в период с 10:00 до 16:00 электропоезда будут следовать по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет»», — говорится в сообщении.
Руководство просит учитывать указанные изменения и планировать маршруты следования заранее.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 15:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электропоезда будут следовать по Салтовской линии без остановок на станции «Университет», сообщили в пресс-службе метро.".