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У Харкові 20 грудня метро змінить свою роботу

Суспільство 15:22   19.12.2022
Оксана Якушко
У Харкові 20 грудня метро змінить свою роботу Фото: Павло Велицький

Електропоїзди прямуватимуть Салтівською лінією без зупинок на станції «Університет», повідомили в пресслужбі метро.

«У зв’язку з проведенням масових заходів, з 20 грудня у період з 10:00 до 16:00 електропоїзди будуть слідувати Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції «Університет»», – зазначено в повідомлені.

Керівництво просить враховувати вказані зміни та заздалегідь планувати маршрути прямування.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 15:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропоїзди прямуватимуть Салтівською лінією без зупинок на станції «Університет», повідомили в пресслужбі метро.".