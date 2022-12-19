У Харкові 20 грудня метро змінить свою роботу
Фото: Павло Велицький
Електропоїзди прямуватимуть Салтівською лінією без зупинок на станції «Університет», повідомили в пресслужбі метро.
«У зв’язку з проведенням масових заходів, з 20 грудня у період з 10:00 до 16:00 електропоїзди будуть слідувати Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції «Університет»», – зазначено в повідомлені.
Керівництво просить враховувати вказані зміни та заздалегідь планувати маршрути прямування.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 15:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропоїзди прямуватимуть Салтівською лінією без зупинок на станції «Університет», повідомили в пресслужбі метро.".