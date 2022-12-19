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В мэрии Харькова показали, как ремонтируют дома после обстрелов (фото)

Общество 09:35   19.12.2022
Оксана Горун
В мэрии Харькова показали, как ремонтируют дома после обстрелов (фото) Фото: Харьковский горсовет

Восстановление жилых высоток после российских обстрелов продолжается и зимой.

В Харьковской мэрии показали, как проходят работы в Немяшлянском районе Харькова — на ул. Драгоманова и Салтовском шоссе.

«В одном из зданий по ул. Драгоманова выполнили ремонт кровли и приступили к отделке стен машинного помещения», — прокомментировали в пресс-службе горсовета.

Ремонт после обстрелов в Харькове 19 декабря 2022 2
Фото: Харьковский горсовет

В жилом доме по Салтовскому шоссе идет отделка стен фасада на четвертом и пятом этажах.

Ремонт после обстрелов в Харькове 19 декабря 2022 3
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 09:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление жилых высоток после российских обстрелов продолжается и зимой".