В мэрии Харькова показали, как ремонтируют дома после обстрелов (фото)

Восстановление жилых высоток после российских обстрелов продолжается и зимой.

В Харьковской мэрии показали, как проходят работы в Немяшлянском районе Харькова — на ул. Драгоманова и Салтовском шоссе.

«В одном из зданий по ул. Драгоманова выполнили ремонт кровли и приступили к отделке стен машинного помещения», — прокомментировали в пресс-службе горсовета.

В жилом доме по Салтовскому шоссе идет отделка стен фасада на четвертом и пятом этажах.