В мэрии Харькова показали, как ремонтируют дома после обстрелов (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление жилых высоток после российских обстрелов продолжается и зимой.
В Харьковской мэрии показали, как проходят работы в Немяшлянском районе Харькова — на ул. Драгоманова и Салтовском шоссе.
«В одном из зданий по ул. Драгоманова выполнили ремонт кровли и приступили к отделке стен машинного помещения», — прокомментировали в пресс-службе горсовета.
В жилом доме по Салтовскому шоссе идет отделка стен фасада на четвертом и пятом этажах.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление жилых высоток после российских обстрелов продолжается и зимой".