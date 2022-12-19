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У мерії Харкова показали, як ремонтують будинки після обстрілів (фото)

Суспільство 09:35   19.12.2022
Оксана Горун
У мерії Харкова показали, як ремонтують будинки після обстрілів (фото)

Відновлення житлових висоток після російських обстрілів продовжується і взимку.

У Харківській мерії показали, як відбуваються роботи в Нем’яшлянському районі Харкова – на вул. Драгоманова та Салтівському шосе.

“В одній із будівель по вул. Драгоманова виконали ремонт покрівлі та приступили до оздоблення стін машинного приміщення”, – прокоментували у пресслужбі міськради.

Ремонт після обстрілів у Харкові 19 грудня 2022 2

У житловому будинку на Салтівському шосе йде оздоблення стін фасаду на четвертому і п’ятому поверхах.

Ремонт після обстрілів у Харкові 19 грудня 2022 3

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 09:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення житлових висоток після російських обстрілів продовжується і взимку".