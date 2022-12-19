У мерії Харкова показали, як ремонтують будинки після обстрілів (фото)

Відновлення житлових висоток після російських обстрілів продовжується і взимку.

У Харківській мерії показали, як відбуваються роботи в Нем’яшлянському районі Харкова – на вул. Драгоманова та Салтівському шосе.

“В одній із будівель по вул. Драгоманова виконали ремонт покрівлі та приступили до оздоблення стін машинного приміщення”, – прокоментували у пресслужбі міськради.

У житловому будинку на Салтівському шосе йде оздоблення стін фасаду на четвертому і п’ятому поверхах.