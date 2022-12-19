У мерії Харкова показали, як ремонтують будинки після обстрілів (фото)
Відновлення житлових висоток після російських обстрілів продовжується і взимку.
У Харківській мерії показали, як відбуваються роботи в Нем’яшлянському районі Харкова – на вул. Драгоманова та Салтівському шосе.
“В одній із будівель по вул. Драгоманова виконали ремонт покрівлі та приступили до оздоблення стін машинного приміщення”, – прокоментували у пресслужбі міськради.
У житловому будинку на Салтівському шосе йде оздоблення стін фасаду на четвертому і п’ятому поверхах.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення житлових висоток після російських обстрілів продовжується і взимку".