Харьковские спасатели устроили праздник для детей с нарушением слуха (видео)

В День святого Николая представители Национального университета гражданской защиты Украины поздравили воспитанников Харьковской спецшколы №5, где учатся дети с нарушением слуха.

Детям спасатели привезли подарки, а также рассказали, как провести Новый год безопасно. В том числе — учили пользоваться огнетушителями. Подробности — в сюжете МГ «Объектив».

Виктория Коленко, сотрудница пресс-службы НУГЗУ

Мы с вами сотрудничаем уже 20 лет. Это очень большая дата. Мы уже как одна большая дружеская семья.

Сотрудничество между НУГЗУ и школой продолжается уже 20 лет.

Держи. Видите, у нас на огнетушителе есть кольцо. Мы достаем кольцо, направляем на пожар, нажимаем на спусковой крючок.

Спасатели подарили детям сладости, анимационную программу и напомнили о правилах безопасного поведения во время новогодних праздников.

Юлия Лаврикова, заместитель директора КЗ «Харьковская специальная школа №5»

Безопасность – самое главное. Особенно в это, такое неспокойное время.

Оксана Шмакина, мать ученицы КЗ «Харьковская специальная школа №5»

Во-первых, это большое напоминание, что нужно делать в новогоднюю ночь, что нужно делать у елки. Что можно и чего нельзя.

Не остались без подарков и сами спасатели – они получили новогодние поделки, созданные собственноручно ребятами.