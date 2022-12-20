Харьковские спасатели устроили праздник для детей с нарушением слуха (видео)
В День святого Николая представители Национального университета гражданской защиты Украины поздравили воспитанников Харьковской спецшколы №5, где учатся дети с нарушением слуха.
Детям спасатели привезли подарки, а также рассказали, как провести Новый год безопасно. В том числе — учили пользоваться огнетушителями. Подробности — в сюжете МГ «Объектив».
Виктория Коленко, сотрудница пресс-службы НУГЗУ
Мы с вами сотрудничаем уже 20 лет. Это очень большая дата. Мы уже как одна большая дружеская семья.
Сотрудничество между НУГЗУ и школой продолжается уже 20 лет.
Держи. Видите, у нас на огнетушителе есть кольцо. Мы достаем кольцо, направляем на пожар, нажимаем на спусковой крючок.
Спасатели подарили детям сладости, анимационную программу и напомнили о правилах безопасного поведения во время новогодних праздников.
Юлия Лаврикова, заместитель директора КЗ «Харьковская специальная школа №5»
Безопасность – самое главное. Особенно в это, такое неспокойное время.
Смотрите в репортаже МГ «Объектив»: Мало улыбок, желаний почти нет — св. Николай, открывая елку в Харькове (сюжет)
Оксана Шмакина, мать ученицы КЗ «Харьковская специальная школа №5»
Во-первых, это большое напоминание, что нужно делать в новогоднюю ночь, что нужно делать у елки. Что можно и чего нельзя.
Не остались без подарков и сами спасатели – они получили новогодние поделки, созданные собственноручно ребятами.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 07:50;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День святого Николая представители Национального университета гражданской защиты Украины поздравили воспитанников Харьковской спецшколы №5, где учатся дети с нарушением слуха".