Харківські рятувальники влаштували свято для дітей із порушенням слуху (відео)
У День святого Миколая представники Національного університету цивільного захисту України привітали вихованців Харківської спецшколи №5, де навчаються діти із порушенням слуху.
Дітям рятувальники привезли подарунки та розповіли, як провести Новий рік безпечно. У тому числі – вчили користуватися вогнегасниками. Подробиці – у сюжеті МГ “Об’єктив”.
Вікторія Коленко, співробітниця прес-служби НУЦЗУ
Ми з вами співпрацюємо вже 20 років. Це дуже велика дата. Ми вже як одна велика дружня родина.
Співпраця між НУЦЗУ та школою триває вже 20 років.
Тримай. Бачите, у нас на вогнегаснику є кільце. Ми дістаємо кільце, направляємо на пожежу, натискаємо на спусковий гачок.
Рятувальники подарували дітям солодощі, анімаційну програму та нагадали про правила безпечної поведінки під час новорічних свят.
Юлія Лаврікова, заступник директора КЗ “Харківська спеціальна школа №5”
Безпека – найголовніше. Особливо в цей, такий неспокійний час.
Дивіться у репортажі МГ “Об’єктив”: Мало усмішок, бажань майже немає – св. Миколай, відкриваючи ялинку в Харкові (сюжет)
Оксана Шмакіна, мати учениці КЗ “Харківська спеціальна школа №5”
По-перше, це велике нагадування, що треба робити в новорічну ніч, що треба робити біля ялинки. Що можна і чого не можна.
Не залишилися без подарунків і самі рятувальники – вони отримали новорічні вироби, створені власноруч хлопцями та дівчатами.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 07:50;
Кореспондент Павел Велицкий у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День святого Миколая представники Національного університету цивільного захисту України привітали вихованців Харківської спецшколи №5, де навчаються діти із порушенням слуху".