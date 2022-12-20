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Коммунальщики Харькова в 5-ый раз запустили систему отопления за 2 месяца

Общество 16:42   20.12.2022
Оксана Якушко
Коммунальщики Харькова в 5-ый раз запустили систему отопления за 2 месяца

Более 60 тыс. заявок от граждан выполнили за два месяца работники КП «Харьковские тепловые сети», сообщила мэрия Харькова.

Только за последние сутки было выполнено 1065 заявок по центральному отоплению и 287 – по горячему водоснабжению, сообщили в ХТМ. Более половины из них – в Слободском и Немышлянском филиалах.

На минувших выходных после масштабной атаки вражеских ракет на критическую инфраструктуру Харькова коллектив ХТМ в пятый раз запустил систему отопления города. На сегодня еще есть проблемы с рассчитыванием отдельных стоек и квартир и дефекты, возникающие при многократном изменении гидравлических режимов из-за внезапного исчезновения электрического напряжения.

Ситуацию осложняет то, что не ко всем квартирам есть доступ и в некоторых случаях не удается восстановить услугу для подъезда или дома.

КП «ХТМ» призывает харьковчан с пониманием отнестись к ситуации, в которой оказался город, и всеми доступными способами помогать теплоэнергетикам, но не вмешиваться в систему отопления самостоятельно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 16:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 60 тыс. заявок от граждан выполнили за два месяца работники КП «Харьковские тепловые сети», сообщила мэрия Харькова.".