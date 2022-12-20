Коммунальщики Харькова в 5-ый раз запустили систему отопления за 2 месяца
Более 60 тыс. заявок от граждан выполнили за два месяца работники КП «Харьковские тепловые сети», сообщила мэрия Харькова.
Только за последние сутки было выполнено 1065 заявок по центральному отоплению и 287 – по горячему водоснабжению, сообщили в ХТМ. Более половины из них – в Слободском и Немышлянском филиалах.
На минувших выходных после масштабной атаки вражеских ракет на критическую инфраструктуру Харькова коллектив ХТМ в пятый раз запустил систему отопления города. На сегодня еще есть проблемы с рассчитыванием отдельных стоек и квартир и дефекты, возникающие при многократном изменении гидравлических режимов из-за внезапного исчезновения электрического напряжения.
Ситуацию осложняет то, что не ко всем квартирам есть доступ и в некоторых случаях не удается восстановить услугу для подъезда или дома.
КП «ХТМ» призывает харьковчан с пониманием отнестись к ситуации, в которой оказался город, и всеми доступными способами помогать теплоэнергетикам, но не вмешиваться в систему отопления самостоятельно.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 16:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 60 тыс. заявок от граждан выполнили за два месяца работники КП «Харьковские тепловые сети», сообщила мэрия Харькова.".