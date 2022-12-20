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Комунальники Харкова вп’яте запустили систему опалення міста за 2 місяці

Суспільство 16:42   20.12.2022
Оксана Якушко
Комунальники Харкова вп’яте запустили систему опалення міста за 2 місяці

Понад 60 тис. заявок від громадян виконали за два місяці працівники КП “Харківські теплові мережі”, повідомила мерія Харкова.

Тільки за останню добу було виконано 1065 заявок щодо центрального опалення та 287 – щодо гарячого водопостачання, повідомили у ХТМ. Більше половини з них – у Слобідській та Немишлянській філіях.

 Протягом минулих вихідних після масштабної атаки ворожих ракет на критичну інфраструктуру Харкова колектив ХТМ вп’яте запустив систему опалення міста. На сьогодні ще є проблеми з розповітрюванням окремих стояків та квартир, а також дефекти, які виникають при багаторазовій зміні гідравлічних режимів через раптове зникнення електричної напруги.

Ситуацію ускладнює те, що не до всі квартир є доступ і в деяких випадках не вдається відновити послугу для під’їзду або будинку.

КП «ХТМ» закликає харків’ян із розумінням поставитися до ситуації, в якій опинилося місто, та всіма доступними способами допомагати теплоенергетикам, але не втручатися у систему опалення самостійно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 16:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 60 тис. заявок від громадян виконали за два місяці працівники КП “Харківські теплові мережі”, повідомила мерія Харкова.".