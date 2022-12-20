Над Харьковщиной украинская ПВО сбивает российские беспилотники

О работе украинского ПВО сообщил начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник.

«Многие вопросы о громких звуках в Харькове. Сообщаю, что так называемые «взрывы» в городе — работа нашей ПВО по враждебным беспилотникам, которым оккупант пытается нанести удар по нашей инфраструктуре. Также есть данные о работе РСЗО из Белгорода», – прояснил ситуацию Мельник.