Над Харьковщиной украинская ПВО сбивает российские беспилотники
О работе украинского ПВО сообщил начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник.
«Многие вопросы о громких звуках в Харькове. Сообщаю, что так называемые «взрывы» в городе — работа нашей ПВО по враждебным беспилотникам, которым оккупант пытается нанести удар по нашей инфраструктуре. Также есть данные о работе РСЗО из Белгорода», – прояснил ситуацию Мельник.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 13:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О работе украинского ПВО сообщил начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник.".