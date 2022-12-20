Над Харківщиною українська ППО збиває російські безпілотники
Про роботу українського ППО повідомив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник.
«Багато запитань про гучні звуки у Харкові. Повідомляю, що так звані “вибухи” у місті – робота нашої ППО по ворожим безпілотникам, якими окупант намагається завдати удар по нашій інфраструктурі. Також є дані про роботу РСЗВ з Белгорода», – прояснив ситуацію Мельник.
Читайте також: Будьте уважні! Росіяни з БПЛА скидають на Харківщину небезпечну техніку
Новини за темою:
Ви читали новину: «Над Харківщиною українська ППО збиває російські безпілотники»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 13:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про роботу українського ППО повідомив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник.".