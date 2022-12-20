Над Харківщиною українська ППО збиває російські безпілотники

Про роботу українського ППО повідомив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник.

«Багато запитань про гучні звуки у Харкові. Повідомляю, що так звані “вибухи” у місті – робота нашої ППО по ворожим безпілотникам, якими окупант намагається завдати удар по нашій інфраструктурі. Також є дані про роботу РСЗВ з Белгорода», – прояснив ситуацію Мельник.