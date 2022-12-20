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Над Харківщиною українська ППО збиває російські безпілотники

Суспільство 13:26   20.12.2022
Оксана Якушко
Над Харківщиною українська ППО збиває російські безпілотники

Про роботу українського ППО повідомив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник.

«Багато запитань про гучні звуки у Харкові. Повідомляю, що так звані “вибухи” у місті – робота нашої ППО по ворожим безпілотникам, якими окупант намагається завдати удар по нашій інфраструктурі. Також є дані про роботу РСЗВ з Белгорода», – прояснив ситуацію Мельник.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 13:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про роботу українського ППО повідомив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник.".