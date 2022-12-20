Будьте уважні! Росіяни з БПЛА скидають на Харківщину небезпечну техніку
Про нову небезпеку, яку несуть ворожі БПЛА, попередив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник (“Марсель”).
“Будьте уважними! Противник почав скидати з безпілотників ось такі радіостанції “Арахіс 2”, у якої є GPS навігатор. У випадку її виявлення ні в якому разі не треба її брати у руки та нести до оселі, – попередив Мельник у своєму Телеграм-каналі. – Найкращим рішенням буде доповісти про знахідку компетентним фахівцям або командуванню”.
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Раніше Сергій Мельник опублікував відео того, як захисники Харківщини із ПЗРК “Ігла” збивають ворожі ракети над регіоном. 16 грудня – під час масованого ракетного удару по Україні над Харківщиною так збили чотири ракети.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нову небезпеку, яку несуть ворожі БПЛА, попередив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник (“Марсель”)".