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Будьте уважні! Росіяни з БПЛА скидають на Харківщину небезпечну техніку

Події 10:21   20.12.2022
Оксана Горун
Будьте уважні! Росіяни з БПЛА скидають на Харківщину небезпечну техніку

Про нову небезпеку, яку несуть ворожі БПЛА, попередив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник (“Марсель”).

Будьте уважними! Противник почав скидати з безпілотників ось такі радіостанції “Арахіс 2”, у якої є GPS навігатор. У випадку її виявлення ні в якому разі не треба її брати у руки та нести до оселі, – попередив Мельник у своєму Телеграм-каналі. – Найкращим рішенням буде доповісти про знахідку компетентним фахівцям або командуванню”.

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Раніше Сергій Мельник опублікував відео того, як захисники Харківщини із ПЗРК “Ігла” збивають ворожі ракети над регіоном. 16 грудня – під час масованого ракетного удару по Україні над Харківщиною так збили чотири ракети.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Сказано, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 10:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нову небезпеку, яку несуть ворожі БПЛА, попередив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник (“Марсель”)".