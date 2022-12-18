Як “Іглою” збивали російські ракети над Харківщиною: опубліковано відео
Начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник (Марсель) опублікував відео роботи військовослужбовців, які обороняють небо Харківщини.
“Вартові харківського неба збили чотири ворожі ракети з ПЗРК “Ігла”, – написав Мельник у своєму Телеграм-каналі.
Він наголосив: “Ворог має розуміти, що Україну охороняє не тільки система ППО та авіація, а й відважні військові, за спиною яких рідні міста, батьки, діти та найдорожчі у світі люди. Будемо зубами розривати ворожі ракети, якщо буде потрібно“.
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Нагадаємо, 16 грудня по Харківській області вдарили 10 ракет С-300, крім того, над територією регіону збили кілька крилатих російських ракет.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 14:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник (Марсель) опублікував відео роботи військовослужбовців, які обороняють небо Харківщини".