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Як “Іглою” збивали російські ракети над Харківщиною: опубліковано відео

Події 14:59   18.12.2022
Оксана Горун
Як “Іглою” збивали російські ракети над Харківщиною: опубліковано відео

Начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник (Марсель) опублікував відео роботи військовослужбовців, які обороняють небо Харківщини.

“Вартові харківського неба збили чотири ворожі ракети з ПЗРК “Ігла”, – написав Мельник у своєму Телеграм-каналі.

Він наголосив: “Ворог має розуміти, що Україну охороняє не тільки система ППО та авіація, а й відважні військові, за спиною яких рідні міста, батьки, діти та найдорожчі у світі люди. Будемо зубами розривати ворожі ракети, якщо буде потрібно“.

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Нагадаємо, 16 грудня по Харківській області вдарили 10 ракет С-300, крім того, над територією регіону збили кілька крилатих російських ракет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 14:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник (Марсель) опублікував відео роботи військовослужбовців, які обороняють небо Харківщини".