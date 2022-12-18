Як “Іглою” збивали російські ракети над Харківщиною: опубліковано відео

Начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник (Марсель) опублікував відео роботи військовослужбовців, які обороняють небо Харківщини.

“Вартові харківського неба збили чотири ворожі ракети з ПЗРК “Ігла”, – написав Мельник у своєму Телеграм-каналі.

Він наголосив: “Ворог має розуміти, що Україну охороняє не тільки система ППО та авіація, а й відважні військові, за спиною яких рідні міста, батьки, діти та найдорожчі у світі люди. Будемо зубами розривати ворожі ракети, якщо буде потрібно“.

Нагадаємо, 16 грудня по Харківській області вдарили 10 ракет С-300, крім того, над територією регіону збили кілька крилатих російських ракет.