У росіян, які стріляють по Харкову з Бєлгородщини, “почався колапс” – Мельник

Захистити Харків від ракетних ударів із Бєлгородської області можна лише, відігнавши російських військових “з того боку”, каже начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Про те, як Харків захищають від російського ракетного терору і чи є “чарівна” система ППО, яка може як панацея вирішити всі проблеми, Мельник розповів у інтерв’ю каналу “Ходять чутки”.

“Вихід ракети з Бєлгородської області до Харкова складає біля 43-50 секунд. Система ППО, яка знаходиться в нас, у Харківській області, вихід на бойовий режим до двох хвилин. Не може система ППО працювати цілодобово, тому що як тільки локатор включається, спрацьовують їхні протирадіолокаційні ракети. Тому, ми отримуємо інформацію про те, що, наприклад, є старт ракети, система ППО починає працювати. Але якщо 43 секунди, то вибачайте, не вийде на режим система ППО, яке б ППО сюди не поставили – Patriot, інші й так далі”, – пояснив начальник Харківського гарнізону.

Але ситуація не є безвихідною. Просто вирішувати питання треба інакше. І саме цим зараз зайняті захисники Харківщини.

“Головна мета – відігнати їх з того боку на ту відстань, щоб у нас був час на режим вийти і збити ці ракети. На сьогоднішній день ви бачите, що в принципі є деякі результати, – сказав Мельник. – Що вони вже менше їх (раекти – ред.) кидають, тому що не можуть підійти, тому що в них там почався колапс, переляк. Вони там почали курити і пити, почалися якісь підриви у них незрозумілі. Я так розумію, в них там коїться щось незрозуміле, що вони самі не знають, що в них робиться”.

Ще одну тему для обговорення в питанні “прильотів” по Харкову в тому ж інтерв’ю прокоментував командир 127-ї Окремої бригади Роман Грищенко (“Дядя Рома”). Відповідаючи на запитання, чи може таке бути, що по якихось об’єктах росіяни не стріляють, “тому що домовилися”, командир ТрО сказав: “Не думаю”.

“Б’ють по критичній інфраструктурі. Ви ж бачите, що РФ – вона максимально хоче нашкодити цивільному населенню. Вони не воюють з військовими, воюють з цивільним населенням. Вони шукають слабшого, намагаються підірвати економіку, інфраструктуру, щоб унеможливити нормальне життя цивільного населення. Так військові не воюють”, – додав Грищенко.