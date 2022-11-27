У россиян, стреляющих по Харькову из Белгородщины, «начался коллапс» — Мельник

Защитить Харьков от ракетных ударов из Белгородской области можно только, отогнав российских военных «с той стороны», говорит начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

О том, как Харьков защищают от российского ракетного террора и есть ли «волшебная» система ПВО, которая может как панацея решить все проблемы, Мельник рассказал в интервью каналу «Ходят слухи».

«Выход ракеты из Белгородской области в Харьков составляет около 43 — 50 секунд. Находящаяся у нас в Харьковской области система ПВО — выход на боевой режим до двух минут. Не может система ПВО работать круглосуточно, потому что как только локатор включается, срабатывают их противорадиолокационные ракеты. Поэтому мы получаем информацию о том, что, например, есть старт ракеты, система ПВО начинает работать. Но если 43 секунды, то, извините, не выйдет на режим система ПВО, какое ПВО сюда бы ни поставили — Patriot, любые другие и так далее», — пояснил начальник Харьковского гарнизона.

Но ситуация не безвыходная. Просто решать вопрос нужно иначе. И именно этим сейчас заняты защитники Харьковщины.

«Главная цель – отогнать их с той стороны на то расстояние, чтобы у нас было время на режим выйти и сбить эти ракеты. На сегодняшний день вы видите, что в принципе есть некоторые результаты, — сказал Мельник. — Что они уже меньше их (ракеты — ред.) кидают, потому что не могут подойти, потому что у них там начался коллапс, испуг. Они там начали курить и пить, начались какие-то подрывы у них непонятные. Я так понимаю, у них там происходит что-то непонятное, что они сами не знают, что у них делается».

Еще одну расхожую тему для обсуждения в вопросе «прилетов» по Харькову в том же интервью прокомментировал командир 127-й Отдельной бригады Роман Грищенко («Дядя Рома»). Отвечая на вопрос, может ли такое быть, что по каким-то объектам россияне не стреяют, «потому что договорились», командир ТрО сказал: «Не думаю».

«Бьют по критической инфраструктуре. Вы же видите, что РФ – она максимально хочет навредить гражданскому населению. Они не воюют с военными, воюют с гражданским населением. Они ищут более слабого, пытаются подорвать экономику, инфраструктуру, чтобы исключить нормальную жизнь гражданского населения. Так военные не воюют», — добавил Грищенко.