Live
  • Воскресенье 18.12.2022
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Как из «Иглы» сбивали российские ракеты над Харьковщиной: опубликовано видео

Происшествия 14:59   18.12.2022
Оксана Горун
Как из «Иглы» сбивали российские ракеты над Харьковщиной: опубликовано видео Фото: кадр из видео

Начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник (Марсель) опубликовал видео работы военнослужащих, обороняющих небо Харьковщины.

«Часовые харьковского неба сбили четыре вражеских ракеты из ПЗРК «Игла», — написал Мельник в своем telegram-канале.

Он подчеркнул: «Враг должен понимать, что Украину охраняет не только система ПВО и авиация, но и отважные военные, за спиной которых родные города, родители, дети и самые дорогие люди в мире. Будем зубами разрывать вражеские ракеты, если потребуется».

Читайте также: У россиян, стреляющих по Харькову из Белгородщины, «начался коллапс» — Мельник

Напомним, 16 декабря по Харьковской области ударили 10 ракетами С-300, кроме того, над территорией региона сбили несколько крылатых российских ракет.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

21:04
В Харькове были слышны мощные взрывы
21:52
В Печенегах упали вражеские ракеты, сбитые украинской ПВО — поселковый голова
14:31
После обстрелов Харьковщины ракетами С-300 есть погибший и раненный
21:51
Харьковская 92-я бригада показала, как сбили вражеский вертолет Ка-52 (видео)
18:28
Более 60 из 70 вражеских ракет сбила сегодня украинская ПВО — Воздушные силы

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как из «Иглы» сбивали российские ракеты над Харьковщиной: опубликовано видео»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 14:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник (Марсель) опубликовал видео работы военнослужащих, обороняющих небо Харьковщины".