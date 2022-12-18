Как из «Иглы» сбивали российские ракеты над Харьковщиной: опубликовано видео

Начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник (Марсель) опубликовал видео работы военнослужащих, обороняющих небо Харьковщины.

«Часовые харьковского неба сбили четыре вражеских ракеты из ПЗРК «Игла», — написал Мельник в своем telegram-канале.

Он подчеркнул: «Враг должен понимать, что Украину охраняет не только система ПВО и авиация, но и отважные военные, за спиной которых родные города, родители, дети и самые дорогие люди в мире. Будем зубами разрывать вражеские ракеты, если потребуется».

Напомним, 16 декабря по Харьковской области ударили 10 ракетами С-300, кроме того, над территорией региона сбили несколько крылатых российских ракет.