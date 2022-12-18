Как из «Иглы» сбивали российские ракеты над Харьковщиной: опубликовано видео
Фото: кадр из видео
Начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник (Марсель) опубликовал видео работы военнослужащих, обороняющих небо Харьковщины.
«Часовые харьковского неба сбили четыре вражеских ракеты из ПЗРК «Игла», — написал Мельник в своем telegram-канале.
Он подчеркнул: «Враг должен понимать, что Украину охраняет не только система ПВО и авиация, но и отважные военные, за спиной которых родные города, родители, дети и самые дорогие люди в мире. Будем зубами разрывать вражеские ракеты, если потребуется».
Читайте также: У россиян, стреляющих по Харькову из Белгородщины, «начался коллапс» — Мельник
Напомним, 16 декабря по Харьковской области ударили 10 ракетами С-300, кроме того, над территорией региона сбили несколько крылатых российских ракет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Как из «Иглы» сбивали российские ракеты над Харьковщиной: опубликовано видео»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 14:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник (Марсель) опубликовал видео работы военнослужащих, обороняющих небо Харьковщины".