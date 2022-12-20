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Будьте внимательны! Россияне с БПЛА скидывают на Харьковщину опасную технику

Происшествия 10:21   20.12.2022
Оксана Горун
Будьте внимательны! Россияне с БПЛА скидывают на Харьковщину опасную технику Фото: telegram «Генерал Марсель»

О новой опасности, которую несут вражеские БПЛА, предупредил начальник Харьковского гарнизона, генерал Сергей Мельник («Марсель»).

«Будьте внимательны! Противник начал сбрасывать с беспилотников вот такие радиостанции «Арахис 2″, у которой есть GPS-навигатор. В случае ее обнаружения ни в коем случае не нужно ее брать в руки и нести в дом, — предупредил Мельник в своем telegarm-канале. — Лучшим решением будет доложить о находке компетентным специалистам или командованию».

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Ранее Сергей Мельник опубликовал видео того, как защитники Харьковщины из ПЗРК «Игла» сбивают вражеские ракеты над регионом. 16 декабря — во время массированного ракетного удара по Украине, над Харьковщиной так сбили четыре ракеты.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Сказано, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 10:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О новой опасности, которую несут вражеские БПЛА, предупредил начальник Харьковского гарнизона, генерал Сергей Мельник («Марсель»)".