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Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют на Харьковщине

Общество 21:17   20.12.2022
Елена Нагорная
Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют на Харьковщине

С 12 по 18 декабря заболеваемость ОРВИ в Харьковской области выросла на 24,8% по сравнению с предыдущей неделей. И, как прогнозируют специалисты, болеть будут еще больше.

«Учитывая рост заболеваемости вторую неделю подряд, следует отметить, что совместная циркуляция вирусов респираторной группы и вируса SARS-CoV-2 будет способствовать дальнейшему ее росту», — отметили в областном центре контроля и профилактики болезней.

В то же время, рассказали в ведомстве, показатель заболеваемости составляет 79,18 на 100 тысяч населения, что меньше прошлогоднего более чем в четыре раза и не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.

Вирусы гриппа в регионе пока не выявлены, однако регистрируются случаи COVID-19, РС-вируса и парагриппа. Всего с 12 по 18 декабря в регионе заболели 2073 человека, из них 682 ребенка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 21:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12 по 18 декабря заболеваемость ОРВИ в Харьковской области выросла на 24,8% по сравнению с предыдущей неделей. И, как прогнозируют специалисты, болеть будут еще больше.".